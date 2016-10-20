Порошенко пояснив присутність у Берліні "санкційного" Суркова видачею йому одноразової візи
Президент України Петро Порошенко пояснив присутність під час переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні внесеного Європейським Союзом до санкційного списку помічника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова видачею йому одноразової візи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
Таким чином глава Української держави відповів на питання про те, чи підтримувались у Берліні під час переговорів "нормандської четвірки" контакти з представниками бойовиків.
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"Їм заборонено заїжджати на територію Європейського Союзу", - наголосив Порошенко.
"А ті, хто заїжджали - це були разові візи", - пояснив президент.
Порошенко повторив, що представників бойовиків з окупованих територій Донбасу у Берліні не було.
"Це "нормандський формат". В рамках "нормандського формату" у нас інших представників не існує", - сказав Порошенко.
Своєю чергою, речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що помічник президента Росії Владислав Сурков, який перебуває під санкціями Європейського союзу, прибув на зустріч у "нормандському форматі" до Берліна відповідно до правил ЄС, додає Радіо Свобода.
Як відповів речник на запит німецького агентства "Дойче Прессе-аґентур", щодо Суркова надійшов запит про надання винятку, і він був задоволений.
Як повідомляв УНІАН, у Берліні під час переговорів в «нормандському форматі» на рівні глав держав за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів України Петра Порошенка, Франції - Франсуа Олланда та Росії - Володимира Путіна, від російської сторони також брали участь міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Владислав Сурков.
Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс у своєму мікроблозі Twitter попросила високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президента Європейської комісії Федеріку Могеріні прокоментувати присутність у Берліні помічника президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова, який внесений до санкційного списку ЄС.