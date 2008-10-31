Лужков: Україну захлеснула хвиля русофобії

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ вважає, що Україну захлеснула хвиля русофобії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні на конференції співвітчизників, що проживають за кордоном, яка відкрилася в столиці РФ.

За словами Ю.ЛУЖКОВА, в останні роки в деяких країнах на пострадянському просторі зазнає утиску і витісняється російська мова.

«В останні роки з приходом до влади ЮЩЕНКА, про якого вже можна говорити, безперечно, як про людину з яскраво вираженою антиросійською орієнтацією, хвиля русофобії і витіснення російської мови захльостує Україну, де сьогодні володіють російською мовою майже 80% громадян і половина вважають його рідним», - підкреслив Ю.ЛУЖКОВ.

За його словами, якщо в 1989 році, за даними Держкомстату України, в країні було 4,5 тис. шкіл з російською мовою навчання, то в 2005-2006 рр., за даними Міністерства освіти і науки України, залишилося вже менше 1,5 тис.

Таким чином, заявив Ю.ЛУЖКОВ, за невеликий час число шкіл з російською мовою навчання скоротилося втричі рази, а в Києві кількість таких шкіл зменшилася в 100 разів.

«Нам потрібно, державі російській потрібно, не лише констатувати це колосальне погіршення, а треба вживати свої заходи, зокрема заходи державного реагування в різних напрямках – і в політичних, і в економічних, і в гуманітарних. Так діяти нашим сусідам, з якими ми найчастіше спілкуємося в режимі м`якому, неприпустимо», - підкреслив Ю.ЛУЖКОВ.