Порошенко: Кожен день Україна платить дуже високу ціну за затримку припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

"Щодо затвердження "дорожньої карти" після дискусій та обговорення, ми домовилися, що вона має бути затверджена на зустрічі міністрів (закордонних справ - УНІАН), і це має відбутися у листопаді", - сказав Порошенко.

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При цьому глава держави додав, що "це достатньо оптимістичний сценарій, але принаймні ми маємо ставити жорсткі графіки, бо кожний день Україна платитить дуже високу ціну за цю затримку".

"Але ми не чекаємо щодо режиму припинення вогню місяць, і ми наголосили на тому, що робота по підготовці і запровадження всеохоплюючого і негайного - так само записано в узгодженому формулюванні - режиму припинення вогню має відбуватися протягом найближчих днів", - заявив Порошенко.