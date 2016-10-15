У Брюсселі 19 жовтня відбудеться міні-саміт Україна-ЄС – АП

У заході візьмуть участь президент України Петро Порошенко, президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, президент Європейського Парламенту Мартін Шульц та профільні члени Європейської Комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, лідери України та інституцій ЄС обговорять розвиток ситуації на Донбасі та в Криму, стан виконання Мінських домовленостей та перспективи санкційного режиму щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.

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"Учасники зустрічі також обговорять прогрес у впровадженні реформ та шляхи посилення підтримки з боку ЄС, а також скоординують подальші кроки щодо ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму для громадян України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що президент України 20 жовтня візьме участь розширеному саміті Європейської народної партії в Маастрихті.

"20 жовтня 2016 року глава Української держави візьме участь у розширеному саміті Європейської народної партії, який відбудеться у Маастрихті", - йдеться в повідомленні.

Крім того Порошенко проведе двосторонні зустрічі з лідерами окремих держав-членів ЄС з метою координації позицій напередодні саміту Євросоюзу 20-21 жовтня у Брюсселі.