У БЮТ кажуть, що заблокували ВР через провокаційні іграшки

Народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко заблокували трибуну і президію парламенту на знак протесту проти розгляду поправки до антикризового законопроекту щодо фінансування виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, блокування розпочалося одразу після того як частина депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” висловила пропозицію врахувати в антикризовому законі пропозицію щодо виділення коштів на фінансування дострокових виборів до Верховної Ради.

Як зазначила автор відповідної пропозиції, член фракції НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА, це дозволить вирішити політичну кризу, яка є нині у парламенті. Крім того, наголосила вона, ця поправка дозволить «більше 100 тис. українців отримати невеличку заробітну платню за роботу у дільничних виборчих комісіях».

У свою чергу, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО назвав таку пропозицію безумством. «Треба боротися з кризою. І це не іграшки», - сказав він.

При цьому присутній на засіданні ВР перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ закликав деяких депутатів із фракції НУ-НС «не торпедувати ухвалення закону», оскільки йдеться про долю держави, а не про долю уряду чи парламенту. «Зніміть цю провокаційну пропозицію, яка не пов’язана з антикризовими заходами», - сказав він.

У свою чергу, заступник голови регламентного комітету ВР Сергій САС наголосив, що внесення такої пропозиції є порушенням регламенту, оскільки будь-яка пропозиція народних депутатів до проекту закону має бути зареєстрованою в апараті ВР або в реєстраційному журналі відповідного комітету.

На таку репліку С.САСА лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО зауважив, що голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН, який займався підготовкою антикризового законопроекту до другого читання, не захотів з певних причин реєструвати пропозицію щодо фінансування дострокових парламентських виборів. За словами В.КИРИЛЕНКА, фракція НУ-НС не збирається відмовлятися від розгляду цієї пропозиції.

У свою чергу, звертаючись до С.САСА, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що, згідно з регламентом, депутати мають право на пленарному засіданні з голосу вносити пропозиції до законопроектів. «Тому я дарую вам безкоштовний регламент», - сказав він, простягаючи С.САСУ книжечку з регламентом ВР.