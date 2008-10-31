Тимошенко має дві добрі новини

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що всі члени її родини мають рахунки та депозити в українських банках і не збираються достроково їх закривати.

Як передає кореспондент УНІАН, це вона сказала сьогодні у спеціальному випуску програми «Свобода на Інтері».

«Безумовно, ми маємо картки, ми маємо рахунки в українських банках. Ми туди зараховуємо нашу заробітну плату – я, чоловік і донька. Але ми не йдемо за депозитами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр впевнена, що банківська система витримає вплив світової фінансової кризи. «У України достатньо інтелектуальних сил, ресурсів, можливостей пройти цю кризу з мінімальними втратами. І, власне, уряд і буде працювати в цьому напрямку», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що прийнятий сьогодні Верховною Радою антикризовий закон відкриває шлях для того, щоб отримати міжнародну фінансову допомогу та сконцентрувати внутрішні ресурси задля досягнення результатів.

«Друга добра новина – це те, що ми сьогодні закінчили місяць та отримали доходи, які запланували. І це значить, що бюджет буде працювати нормально. Пенсії, заробітні плати, видатки будуть сплачуватися, як слід», - наголосила глава українського уряду.