Семенюк: капіталістам доведеться попрощатися з власністю

Фонд державного майна України виступає проти перегляду інвестиційних зобов’язань власників тих підприємств, які свого часу були приватизовані.

Про це заявила голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сьогодні в програмі «Свобода на Інтері».

«Фонд контролюватиме інвестиційні зобов’язання. Якщо хоч одна людина буде звільнена з роботи і не будуть виконані інвестиційні зобов’язання, капіталістам доведеться попрощатися зі своєю власністю, і хай вони не розповідають, що «ай-ай торкнулася криза»… Не потрібно звертати все на кризу, бо ті власники майже 80% всього майна України, вони повинні були прогнозувати, думати про тих людей, яких вони наймали на роботу і давали їм гарантії», - наголосила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За словами керівника ФДМУ, власники приватизованих підприємств у час, коли вони мали надприбутки, не думали про робітників, «а купували дачі, кораблі, літаки, виводили гроші в офшори».

При цьому вона підкреслила, що, згідно з Конституцією, на приватизованих підприємствах не повинно бути жодних обмежень соціальних стандартів.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Фонд держмайна разом з профспілками відстоюватиме інтереси робітників, які працюють на тих підприємствах, що перейшли у приватну власність.