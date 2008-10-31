Семенюк: капіталістам доведеться попрощатися з власністю
... якщо хоч одну людину буде звільнено
Фонд державного майна України виступає проти перегляду інвестиційних зобов’язань власників тих підприємств, які свого часу були приватизовані.
Про це заявила голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сьогодні в програмі «Свобода на Інтері».
«Фонд контролюватиме інвестиційні зобов’язання. Якщо хоч одна людина буде звільнена з роботи і не будуть виконані інвестиційні зобов’язання, капіталістам доведеться попрощатися зі своєю власністю, і хай вони не розповідають, що «ай-ай торкнулася криза»… Не потрібно звертати все на кризу, бо ті власники майже 80% всього майна України, вони повинні були прогнозувати, думати про тих людей, яких вони наймали на роботу і давали їм гарантії», - наголосила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.
За словами керівника ФДМУ, власники приватизованих підприємств у час, коли вони мали надприбутки, не думали про робітників, «а купували дачі, кораблі, літаки, виводили гроші в офшори».
При цьому вона підкреслила, що, згідно з Конституцією, на приватизованих підприємствах не повинно бути жодних обмежень соціальних стандартів.
За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Фонд держмайна разом з профспілками відстоюватиме інтереси робітників, які працюють на тих підприємствах, що перейшли у приватну власність.