Блок Литвина підозрює, що у Тимошенко спробують підробити антикризовий закон

Фракція Блоку Литвина у парламенті застерігає уряд та керівництво Верховної Ради від будь-яких спроб махінацій, підробок щодо остаточного тексту ухваленого вчора парламентом закону про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві фракції Блоку Литвина.

У заяві зазначається. що 31 жовтня 2008 року парламентська фракція Блоку Литвина у повному складі проголосувала за закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. “Нашими зусиллями та зусиллями тих, хто нас підтримав із проекту закону були вилучені всі без винятку позиції, що внесли Президент і уряд, стосовно заморожування мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для українських громадян, зокрема перенесення законодавчо запланованого підвищення мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму з 1 січня 2009 року на 1 січня 2011 року”, - зауважують автори заяви.

На їх думку, “такі “новації”, спрямовані проти простих людей, що призвели б їх до остаточного зубожіння, влада намагалася протягти усіма способами, хитрістю, маніпуляціями через Верховну Раду на вимогу Міжнародного валютного фонду. Фракція Блоку Литвина не допустила того, щоб проблеми великих власників, мільярдерів і мільйонерів вирішувалися за рахунок населення”.

Водночас, наголошують у Блоці Литвина, “ми домоглися включення до Закону статей, які збільшують Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в розмірі 150000 гривень на кожного вкладника, забезпечують значну реальну підтримку сільгоспвиробникам, дієву допомогу селу”.

“Однак ми вимушені заявити й упередити уряд та керівництво Верховної Ради від будь-яких спроб махінацій, підробок щодо остаточного тексту закону і прагнення шляхом фальшування протягти в уже проголосований закон деякі позиції, що не знайшли підтримки та були однозначно відхилені Верховною Радою, і спрямовані на те, щоб спотворити кінцевий текст закону в бік погіршення соціальних умов життя людей”, - підкреслюється в заяві.

Відтак Блок Литвина закликає “уряд і керівництво Верховної Ради утриматися від метушливих спроб зжульничати з текстом закону і стенограмою засідання Верховної Ради, не вдаватися до махінацій і фальсифікацій, і тим самим не обдурювати суспільство”. “Суспільство буде знати все!”, - наголошують автори заяви.