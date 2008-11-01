Литвин: влада зраділа, що є світова криза, і все можна списати на неї

1 листопада. УНІАН. Основною причиною кризи в Україні є не зовнішні, а внутрішні чинники.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив голова парламентської фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з жителями міста Буча Київської області.

Він зазначив, що «відбувається безлад у державі, влади немає в центрі і немає на місцях».

В.ЛИТВИН вважає, що українська влада «зраділа від того, що є світова криза, оскільки все можна списати на неї». За його словами, влада вважає, що «війна все спише, і жодних проблем не буде».

В.ЛИТВИН додав, що в державі немає єдиної політики. За його словами, ненормальною є ситуація, коли Президент України, прем’єр-міністр України, голова Верховної Ради України, а також більшість у парламенті була представлена політичними силами одного табору, але так нічого і не було зроблено, і в результаті ці політичні сили між собою пересварилися.

«Дві найвищі посадові особи (йдеться про Президента України та прем’єр-міністра України – УНІАН) колотять країну, вони між собою не розмовляють», - сказав В.ЛИТВИН. За його словами, вони «не ведуть країну, а розривають її».