Україна на сьогодні перебуває у стані двох воєн - Луценко

Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко, виступаючи в Нацакадемії прокуратури 22 жовтня, передає 112 Україна.

"Сьогодні Україна перебуває у стані двох воєн. Ми воюємо з путінськими окупантами і його місцевими сепаратистами, - і ми воюємо зі злочинністю. Це однакові за важливістю війни, які ми мусимо виграти", - сказав Луценко.

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Він зазначив, що це не пафос, а те, що він хоче, щоб люди зрозуміли, йдучи на посаду в прокуратурі.

"Ми не можемо програти війну на Донбасі, якщо думаємо про українську державу і своє майбутнє. І ми не маємо права програти війну із корупцією і злочинністю, яку кожен із вас буде вести на своєму робочому місці", - додав генпрокурор.