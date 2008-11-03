Посол США прикинув, що у грудні Україна ПДЧ таки не отримає

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР вважає, що Україна зможе приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО наступного року.

Таку думку він висловив в інтерв`ю «Газеті 24», опублікованому сьогодні.

За словами У.ТЕЙЛОРА, для НАТО буде дуже важко ухвалити рішення з ПДЧ для України на зустрічі в грудні, тому що один із критеріїв, який вивчають і враховують міністри закордонних справ перед підготовкою до зустрічі, – політична стабільність.

При цьому посол США зазначив, що в квітні 2009 р. відбудеться наступний саміт НАТО, на початку літа відбудеться нова зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

«Ці зустрічі стануть новою можливістю для того, щоб подивитись на питання політичної стабільності України, а також на бажання лідерів країни приєднатися до ПДЧ», - сказав У.ТЕЙЛОР.

Він зазначив, що готовність Альянсу запропонувати ПДЧ залежить від керівництва України. «Якщо українське керівництво і надалі буде зацікавлено в отриманні ПДЧ у квітні, у червні наступного року, то, безумовно, можливість існуватиме», - сказав американський посол.