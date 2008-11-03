Яценюк віддав Ющенку підписаний антикризовий закон

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав закон України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ВР Андрій ЖИГУЛІН.

Спікер підписав закон на підставі подання Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики і Комітету ВР з питань економічної політики, що виносили рішення щодо розгляду його у другому читанні.

Підписаний документ голова парламенту направив на підпис Президентові України.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. “За” ухвалення закону проголосували 243 народних депутата із 440, зареєстрованих в сесійній залі.

Ухвалення закону підтримали 154 депутата від БЮТ, 69 - від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та 20 - від фракції Блоку Литвина. Жодного голосу не дали депутати від Партії регіонів та КПУ.

Законом передбачається за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів, створити Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом міністрів України за погодженням із комітетами ВР з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету порядку.