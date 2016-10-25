"Гроші" розбиралися, чому українці з власної кишені мають фінансувати роботу політичних партій
03:21, 25 жовтня 2016Політика
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Олігархи більше не хочуть скидатися грошима на просування політичних партій і тому хочуть перекласти ці витрати на громадян України.
Чому українці з власної кишені мають фінансувати роботу політичних партій / скріншот
Для цього депутати хочуть витягти з бюджету 40 мільйонів доларів вже наступного року - по 1 долару з кожного, йдеться в сюжеті.
Гроші поділять між собою “Блок Петра Порошенка”, “Самопоміч”, “Народний фронт”, Радикальна партія і “Батьківщина”.
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”Гроші” вирішили розібратися, що це: черговий шанс для депутатів збагатитися чи крок на шляху до прозорості.
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