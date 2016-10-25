"Гроші" розбиралися, чому українці з власної кишені мають фінансувати роботу політичних партій

Ч ому українці з власної кишені мають фінансувати роботу політичних партій / скріншот

Для цього депутати хочуть витягти з бюджету 40 мільйонів доларів вже наступного року - по 1 долару з кожного, йдеться в сюжеті.

Гроші поділять між собою “Блок Петра Порошенка”, “Самопоміч”, “Народний фронт”, Радикальна партія і “Батьківщина”.

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”Гроші” вирішили розібратися, що це: черговий шанс для депутатів збагатитися чи крок на шляху до прозорості.