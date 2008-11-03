Нову коаліцію можна створити без Ющенка вже за тиждень

Перший день наступного пленарного тижня у Верховній Раді може розпочатися зі створення нової коаліції.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата від Блоку Юлії Тимошенко Валерія ПИСАРЕНКА.

За його словами, “парламентарії можуть створити нову коаліцію, незалежно від волі Президента України”.

В.ПИСАРЕНКО вважає, що народні депутати із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” повинні “нарешті визнати, що поведінка їх почесного голови (Президента України Віктора ЮЩЕНКА - УНІАН) не завжди логічна та приєднатись до інших парламентських фракцій для порятунку країни від світової фінансової кризи”.

В.ПИСАРЕНКО вважає найбільш ймовірним форматом коаліції у складі БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

Разом із тим він зазначає, що БЮТ “буде вітати і повернення із передвиборчого турне Партії регіонів для того, щоб боротись з фінансовою кризою в залі парламенту, а не на концертах під час виборів”.

За словами депутата від БЮТ, “створити коаліцію з п’яти політичних сил для нас - мета номер один”. “Ми готові забути про всі суперечки, образи, про різні політичні уподобання, аби врятувати країну від кризи”, - додав він.

В.ПИСАРЕНКО зауважив, що “сьогодні Верховна Рада повинна працювати не в прямому ефірі політичних шоу, а вдень і вночі в сесійній залі парламенту, щоб стабілізувати фінансовий стан України”.

Крім того, він вважає, що “депутати повинні терміново перебудувати роботу Верховної Ради України, як конструктор “Лего”, до того моменту, поки не зможуть оформити коаліцію”. За словами В.ПИСАРЕНКА, треба визнати, що принцип обов’язковості створення в парламенті коаліції, закладений реформою 2004 року, виявився “помилковим і став пухлиною в організмі країни”. “Можливо саме в цей кризовий час Верховна Рада зможе на операційному столі за допомогою конституційної реформи, як скальпеля, видалити всі болючі елементи з Конституції”, - зазначив В.ПИСАРЕНКО.

За його словами, порядок денний роботи ВР треба формувати на принципах протистояння фінансовій кризі, підтримки базових сфер економіки, захисту фінансово-банківського сектору та скорочення зайвих видатків.

“Якщо Президент не протягне руку допомоги українському народу у боротьбі з фінансовою кризою, а й надалі буде тягнути країну на позачергові парламентські вибори, то він, скоріш за все, опиниться на позачергових президентських виборах”, - переконаний В.ПИСАРЕНКО. За його словами, “всі останні соцопитування стверджують, що піклуватись про пошук роботи потрібно Президентові, якого на наступних виборах хоч би і в третьому турі обійшов би навіть лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО”, - додав депутат.

Довідка УНІАН. Наступний пленарний тиждень у ВР заплановано провести з 11 по 14 листопада.