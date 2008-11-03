Сварка між Ющенком і Тимошенко позбавляє країну будь-якої перспективи

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що сварка між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, які представляють один політичний табір, "позбавляє країну будь-якої перспективи".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Вінниці.

"В Україні сьогодні парадоксальна ситуація – Президент, прем`єр, голова Верховної Ради, більшість депутатів ВР, весь уряд, місцеві державні адміністрації – представники одного політичного табору, і всі вони між собою не можуть знайти спільної мови. Це позбавляє країну будь-якої перспективи", - сказав він.

В.ЛИТВИН переконаний, що "треба ставити питання ребром: або робота, проста, відповідальна… Або потрібно сказати, що не можуть домовитися, що Президент не розмовляє з прем`єром, прем`єр - з Президентом, тоді нехай люди стануть суддею у цьому питанні".

"Тому що мені, як простому пересічному українському громадянину, було цікаво і болісно спостерігати, як Президент і прем`єр-міністр в студії (програми "Свобода на Інтері" 31 жовтня - УНІАН) хочуть пройти так, щоб не зустрітись один з одним. А як же тоді вирішувати складні відповідальні проблеми?", - зауважив В.ЛИТВИН.