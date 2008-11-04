У Києві Каддафі оселиться у наметовому містечку біля Ради

Сьогодні розпочинається державний візит в Україну лівійського лідера Муамара КАДДАФІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, візит проводиться на запрошення глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА. Відповідна домовленість з М.КАДДАФІ була досягнута під час візиту Президента до Лівії у квітні 2008 року. Цей візит також стане першим державним візитом в Україну глави арабської держави за усі роки незалежності.

Програмою візиту передбачені зустрічі М.КАДДАФІ з В.ЮЩЕНКОМ у форматі «віч-на-віч» та переговори у складі делегацій.

Візит завершиться 6 листопада.

Муамар Каддафі прибуває до Києва зі своїм наметом, який встановлять у дворі резиденції на вулиці Ліпській, 4. Про це з посиланням на заступника голови секретаріату президента Андрія Гончарука пише «proUA».

Як відомо, під час свого офіційного візиту до Москви Каддафі також оселився у власному шатрі, розбитому на території Тайніцького парка в Кремлі.