Луценко: Горбатюк хоче розслідувати справи Майдану ще 2-3 роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терпіння країн Європейського Союзу, які наклали арешти і не бачать прогресу від команди Горбатюка, не нескінченно. Кажу це не для того, щоб якимось чином дискредитувати Горбатюка - він дійсно один з кращих слідчих. Але кажу це тому, що є закон про заочне засудження. Прокурор повинен не міркувати про якість закону, а застосовувати його», - заявив Луценко.

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«Я вважав і вважаю, що Горбатюк взявся за справи Майдану і має право довести їх до суду. На пряме питання, коли це станеться, він на останній з нарад сказав, що йому потрібно ще 2-3 роки », - заявив Луценко.

«Я не збираюся звільняти Горбатюка, який користується довірою адвокатів Небесної сотні. Ще планую зустрітися з сім'ями загиблих і постраждалих на Майдані. Якщо вони вважають, що слідство з цього епізода, за цими подіями йде нормально, думаю, що я погоджуся з ними», - додав Луценко

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня у Генпрокуратурі повідомили, що для активізації та завершення досудового слідства та передачі в суд «великої кримінальної справи» щодо екс-президента Віктора Януковича і осіб з його найближчого оточення створено управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. До складу цього управління увійшли 63 співробітника.

Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, створено в рамках реорганізації департаменту спеціальних розслідувань ГПУ з метою вдосконалення організації роботи Генеральної прокуратури.

Згідно з повідомленням, Горбатюк залишається керівником департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим департаментом залишається розслідування та передача до суду справ, що стосуються Майдану.