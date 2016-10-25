ГПУ "на фініші" у справі про тиск Януковича і Новинського на УПЦ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Києві.

«Ми дійсно на фінішній прямій у справі, у якій Янукович підозрюється в незаконному тиску на Українську православну церкву з метою відсторонення від посади покійного Митрополита Володимира. У цій справі підозрюється також і народний депутат Новинський», – сказав Луценко.

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Він зазначив, що передачі справи до суду має передувати подання генпрокурора до Верховної Ради про зняття недорканності із Новинського.

Луценко уточнив, що «це справа проти Януковича, у якій Новинський є одним із підозрюваних». «І ця справа також буде спрямована», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ГПУ допитала предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія як свідка в справі про незаконне позбавлення волі екс-предстоятеля УПЦ (МП) Володимира та митрополита Драбинка.

«Згідно з даними слідства, саме Янукович дав наказ колишньому міністру внутрішніх справ Захарченку позбавити волі і Блаженнішого Володимира й митрополита Драбинка з метою примусити покійного предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату скласти свої повноваження на користь наближеної особи до Януковича», – повідомив тоді Луценко.

«Драбинко вказує речі, які можуть змінити процесуальний статус свідка нинішнього народного депутата Новинського, так була між ними очна ставка. На цей момент проводяться остаточні допити ще декількох важливих осіб і ми приймемо рішення щодо статусу Новинського, якщо будуть підстави пред’явити йому звинувачення – воно буде пред’явлено», – заявив генпрокурор.