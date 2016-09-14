ГПУ допитала предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю «24 каналу».

«Згідно з даними слідства, саме Янукович дав наказ колишньому міністру внутрішніх справ Захарченку позбавити волі і Блаженнішого Володимира і митрополита Драбинка з метою примусити покійного предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату скласти свої повноваження на користь наближеної особи до Януковича», - заявив він.

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«Ми маємо безліч показів в основному людей церкви, в тому числі допитаний як свідок і нинішній предстоятель УПЦ МП (Онуфрій) і багато людей, які там працювали, в тому числі ми маємо покази і самого Драбинка», - додав Луценко.

«Драбинко вказує речі, які можуть змінити процесуальний статус свідка нинішнього народного депутата Новинського, так була між ними очна ставка. На цей момент проводяться остаточні допити ще декількох важливих осіб і ми приймемо рішення щодо статусу Новинського, якщо будуть підстави пред’явити йому звинувачення – воно буде пред’явлено», - заявив генпрокурор.

«Ми точно бачимо підстави притягнути до відповідальності і в цьому епізоді колишнього президента України Віктора Януковича, який доцарювався до того. що вирішив керувати не тільки Конституційним судом, не тільки парламентом, Кабміном і олігархами, але ще і Українською православною церквою Московського патріархату», - підкреслив він.