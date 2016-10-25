Підвищення зарплат депутатам є передчасним - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Національної ради реформ заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

«Коли йдеться про сьогоднішній день, я вважаю, що це рішення є і надмірним, і передчасним. Тому у вівторок ми це питання упорядкуємо зміною до постанови», - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів уперше за кілька останніх років вчасно – 15 вересня – подав до парламенту проект державного бюджету на 2017 рік. Проект передбачає доходи в сумі 706,269 млрд грн, видатки – 775,265 млрд грн і граничний обсяг дефіциту на рівні 77,547 млрд грн.

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Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію на кінець року на рівні 8,1%. За нормами законодавства, бюджет має бути ухвалений у третьому – остаточному читанні – не пізніше початку грудня поточного року. 20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік». Цією постановою було прийнято проект бюджету на 2017 рік у першому читанні, а також прийнято рішення підвищити зарплату народних депутатів у 2-2,5 разу – до більш ніж 40 тис. грн.