Депутат Шевченко викрив журналістський фейк про українських нардепів, які зібралися дружити з Росією

Як наголосив народний депутат у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, звістку про власний «виступ» у Рівному він прочитав, знаходячись у Карпатах, при цьому зазначивши, що не був у Рівному жодного разу в житті.

"Щойно переглядав новини і побачив, що такий прекрасний сайт - ICTV - розповсюдив інформацію про мене - начебто я був учасником якогось проросійського форуму у Рівному. Але я подивився - навкруги мене гори, Карпати прекрасні, Буковель, - говорить політик на тлі гір. - У Рівному я сьогодні точно не був, і не був жодного разу в житті, так сталося".

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На його думку, фейк про те, що депутати - в тому числі представник УКРОПу - хочуть "дружити" з Росією був розрахований на те, що "люди цю брехню будуть підхоплювати і запам'ятовувати".

"Наші мас-медіа звикли зомбувати людей по принципу, який полягає в тому, що якщо ти робиш добрі справи, їх ніхто не запам'ятовує і мас-медіа їх не підхоплюють. Як правило, потрібно платити, щоб показали добрі справи в різноманітних "телевізіях". Якщо ти спотикнувся - ніхто не забуває. Але я хочу сказати, що брехнею неможливо ні отримати розвитку, ні піти вперед", - наголосив народний депутат.

Зазначимо, сьогодні близько 16 години на сайті телеканалу ICTV була опублікована новина про те, що у Рівному пройшов форум за участю народних депутатів України, депутатів Рівненської обласної ради, а також експертів і підприємців. Учасники цього форуму нібито виступили за відновлення економічних зв'язків з країнами СНД і, перш за все, з Росією.