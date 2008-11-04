СБУ чекає реакції Балоги на звільнення Дурдинця

«ДУРДИНЕЦЬ як працював, так і працює на посаді заступника голови», - так у прес-службі СБУ прокоментували рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким скасовано указ Президента України про призначення Тиберія ДУРДИНЦЯ заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

В СБУ висловили сподівання, що оскільки Т.ДУРДИНЕЦЬ був призначений на посаду указом Президента, то незабаром його Секретаріат має висловити свою позицію з приводу цього судового рішення.