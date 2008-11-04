Соратник Луценка домігся звільнення з СБУ головного борця з корупцією

Окружний адміністративний суд міста Києва сьогодні виніс постанову, за якою визнав незаконним і скасував указ Президента України про призначення Тиберія ДУРДИНЦЯ заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (від 19.10.2007 року №985).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на народного депутата, члена депутатської групи «Народна самооборона» Геннадія МОСКАЛЯ.

Слухання проводилося за поданням членів Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, у тому числі першого заступника голови комітету Г.МОСКАЛЯ.