У Кремлі стверджують, що нічого не знають про переговори щодо обміну Карпюка і Клиха

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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За його словами, «це питання і компетенція російського правосуддя».

«Я не в курсі, що ведуться переговори про обмін», - сказав Пєсков.

Крім цього, він повідомив, що питання про долю Клиха і Карпюка не порушувалося під час зустрічі глав «нормандської четвірки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховний суд РФ на засіданні розглядає апеляцію на вирок громадянам України Станіславу Клиху і Миколі Карпюку.

У травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка, відповідно, до 20 років і 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року і на початку 1995 року сам брав у них участь.

Мін'юст України направив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів через тортури, які застосовували до нього при затриманні та під час попереднього слідства.