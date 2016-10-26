У Мінську не обговорювали можливість розміщення озброєної місії ОБСЄ на Донбасі - Сайдік

Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками засідання контактної групи в Мінську, який транслювався на телеканалі «112 Україна».

Спецпредставник ОБСЄ, відповідаючи на запитання журналістів, сказав "ні", коли його попросили розповісти, чи обговорювалося розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Також він зазначив, що ТКГ обговорювала випадки ведення збройного вогню і порушення режиму тиші на Донбасі.

"Це був предмет всіх дискусій і ТКГ, і в підгрупі з безпеки", - сказав Сайдік.

За його словами, серед політичних питань дискусія була зосереджена навколо амністії за так званою "формулою Штайнмаєра" і модальностей місцевих виборів.

Він повідомив, що координатор ОБСЄ з гуманітарних питань, посол Тоні Фріш зараз відвідує окуповані райони Донецької й Луганської областей і повинен зустрічатися з заручниками.

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"У цьому зв'язку хотів би нагадати, що посол Фріш вже проводив подібні зустрічі на територіях, підконтрольних уряду України", - підкреслив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також, за словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

20 жовтня в Кремлі підтвердили згоду президента РФ Володимира Путіна розмістити озброєну місію ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

24 жовтня, у Кремлі заявили, що глави країн «нормандського формату» в Берліні не обговорювали питання розміщення озброєної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону, а президент РФ Володимир Путін лише дав «потенційну згоду».