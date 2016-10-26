Чотири члени НАЗК щомісяця преміювали самі себе на десятки тисяч гривень - ЗМІ

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», посилаючись на відповідь НАЗК Центру протидії корупції.

Так, з квітня по вересень поточного року голова НАЗК Наталя Корчак отримала понад 700 тисяч гривень зарплатні. Щомісяця голова НАЗК отримувала оклад у розмірі 35 тисяч гривень, 50% від окладу у вигляді надбавки за вислугу, 100% окладу як надбавку за інтенсивність та 100% окладу у вигляді премії.

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У липні та вересні поточного року всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу та надбавок.

«Критерії успішності роботи членів НАЗК визначали самі члени НАЗК. Вони вирішили, що треба себе преміювати. Вони вважають, що працюють досить успішно і виконують свої функції», – повідомила Радіо Свобода юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

На запитання журналіста, що послужило причиною збільшення виплати у десять разів від розміру встановленого окладу, голова НАЗК Наталія Корчак поскаржилася на несвоєчасне фінансування урядом роботи свого відомства та повідомила, що за рахунок премій, проведених через зарплату, члени НАЗК облаштовували свої робочі місця і заправляли картриджі.

«Більше того, значна частина премій іде на те, щоб якимось чином влаштувати свої робочі місця. Це зараз ми почали закупки якісь робити не зі своїх коштів, а до цього часу ми і картріджи заправляли і приносили свої комп’ютери», – повідомила Корчак.

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«Фактично ми запускаємо електронне декларування без належного матеріально-технічного забезпечення. І більше того – коли ми ці кошти просили, ніхто нам їх оперативно не виділив до кінця. І питання будуть вирішувати за рахунок бюджету на наступний рік. А те, як ми робимо, які зусилля ми до цього докладаємо, це нікого не цікавить», – додала голова НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило про проведення термінового засідання, яке відбудеться в четвер, 27 жовтня. В останні дні надходить велика кількість повідомлень від політиків, що входять до першої хвилі декларування, про технічні проблеми в системі.