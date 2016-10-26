Через технічні проблеми е-декларування НАЗК збирає термінове засідання

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"На порядку денному: стан функціонування інформаційно-телекомукаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"", - йдеться в повідомленні.

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В повідомленні не уточнюється, яке рішення буде запропоноване. Водночас, в останні дні надходить велика кількість повідомлень від політиків, що входять до першої хвилі декларування, про технічні проблеми в системі.

У вівторок в НАЗК повідомили, що сайт агентства "падає" через надвисоку кількість запитів.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що система електронного декларування витримує навантаження від роботи майже 45 тисяч зареєстрованих осіб.