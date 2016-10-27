Вибори в США: Порошенко передрік поразку кандидатів без запевнень у підтримці України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в університеті «Острозька академія».

«Я прошу подивитися на перебіг подій на виборах у США, коли наввипередки кандидати кажуть, як вони люблять Україну», – заявив він.

«Чому так сталося? Бо не любити Україну не можна, інакше ти приречений на поразку. Бо український народ є унікальним народом, який у важкі часи об’єднався і продемонстрував те, чого не було 25 років», – додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у виборчих перегонах в США беруть участь кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Перед голосуванням, яке відбудеться 8 листопада, відбулося три раунди теледебатів між Клінтон і Трампом.

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У вересні Трамп під час перших теледебатів заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть бути полісменом у підтримці безпеки у світі. Своєю чергою Клінтон розкритикувала позицію Трампа щодо ядерної зброї.

На початку жовтня Трамп під час других президентських дебатів натякнув, що відправить свою суперницю Гілларі Клінтон у в’язницю в разі перемоги на виборах. Під час других дебатів Клінтон знову поставила під сумнів здатність Трампа обіймати посаду президента США. Вона наголосила, що Трамп повинен показати свої податкові декларації, щоби можна було побачити, чи є в нього справи в Росії. Також вона звинуватила Росію у військових злочинах у Сирії.

Під час останніх теледебатів, які відбулися 19 жовтня, Клінтон висловила думку, що президент РФ Володимир Путін хотів би бачити маріонетку на посаді президента США.