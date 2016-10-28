У Польщі суд забрав будівлю в російських дипломатів
Варшавський окружний суд виніс вердикт, за яким Росія зобов'язана передати Польщі багатоповерховий житловий будинок, де в радянський час жили російські дипломати.
Спочатку будинок був готелем і резиденцією для російських дипломатів. Право входити на його територію мали лише вповноважені особи з СРСР, а згодом – з Російської Федерації, передає Польське Радіо.
Вирок було винесено у заочному режимі, рішення суду має бути виконано негайно.
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"Слід зазначити, що позвана Російська Федерація не дала відповіді на позов, на суді не було нікого з її представників. Твердження позивача охоплюються презумпцією правдивості", – пояснює суддя.
Справи, що стосуються власності й плати за дипломатичні представництва, вже давно є спірним питанням між Польщею та Росією.
Раніше російські ЗМІ повідомили про відкриття в чеському місті Остраві (Північна Моравія) установи, названої "представництвом ДНР".