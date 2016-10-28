Посол розповів про причини неучасті делегації Грузії при голосуванні за резолюцію ПАРЄ щодо України
Посол Грузії в Україні Міхеїл Уклеба розповів про причини неучасті делегації Грузії під час голосування за резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації дослідження «Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова», представленого Інститутом світової політики.
Дипломат зазначив, що в інформаційному просторі штучно підігрівається тема, що Грузія не голосувала за резолюцію ПАРЄ по Україні. «Чомусь здіймають галас проти грузинської делегації. Ніхто не говорить, що в ПАРЄ 324 депутати (які можуть проголосувати - УНІАН). Там цілі країни не проголосували. Ніхто не називає інші країни, ніхто не називає інших (депутатів)», - заявив Уклеба.
Як розповів посол, у Грузії 8 жовтня пройшли парламентські вибори, але також очікується, що ще в окремих мажоритарних округах пройде другий тур виборів. «У зв'язку з цим, наша делегація не повністю була присутня в Страсбургу на Парламентській асамблеї Ради Європи. З п'яти депутатів були присутні лише два депутати з партії «Мрія». Не був присутній республіканець (Республіканська партія Грузії - УНІАН), не був присутній вільний демократ (партія «Наша Грузія - Вільні демократи»), не було національного руху («Єдиний національний рух»). Були присутні взагалі чотири депутати, але ви знаєте, є дублери, і є основний склад. У голосуванні могли брати участь лише два депутати, не чотири, бо всі вони були з однієї партії», - пояснив посол.
При цьому Уклеба додав, що, коли на рівні комітету розглядалося питання України, Грузія підтримала всі зауваження української делегації і повністю підтримала резолюцію в цілому.
Разом з тим, дипломат пояснив, що грузинська делегація також не брала участі в голосуванні за резолюцію України в ПАРЄ через «погану комунікацію». За його словами, коли в ПАРЄ розглядається важлива резолюція, представники однієї країни повинні підходити до представників іншої і повідомити про час розгляду документа. «Адже там багато резолюцій розглядається, ви не думайте, що тільки українська резолюція, і всі очікують цієї української резолюції. Ви повинні, ми вас просимо, дорогі, щоб ви були присутні, навіть не просимо, а сподіваємося, що ви прийдете і проголосуєте», - сказав Уклеба.
Таким чином, за його словами, представники грузинської делегації не були попереджені про час розгляду резолюції. Разом з тим, посол додав, що під час ухвалення резолюції грузинська делегація зустрічалася з керівником комітету швейцарсько-грузинської дружби. «Знаєте, чому погана комунікація? Бо керівник вашої парламентської делегації товариш Ар'єв після першого туру виборів (у Грузії) назвав партію, яка перемогла, – знаєте, як він назвав? - це партія не Мрії («Грузинська мрія — Демократична Грузія» - УНІАН), а партія «кошмару». Розумієте? Звичайно, коли керівник делегації каже, що це партія «кошмару», як він може підійти до депутатів партії «кошмару» і сказати, знаєте, дорогі друзі, підтримайте нас... Вони підтримали в комітеті, «кошмар» підтримав в комітеті Україну», - пояснив посол.
При цьому він додав, що Грузія зайняла 16-е місце в рейтингу Світового банку Doing Business за легкістю ведення бізнесу. «От коли ви наздоженете Грузію за легкістю ведення бізнесу, от тоді ви можете сказати, що це «кошмар», - заявив Уклеба.
Раніше екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакваралідзе на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що грузинська делегація не підтримала прийняті в ПАРЄ резолюції по Україні. 12 жовтня ПАРЄ ухвалила дві резолюції на підтримку України. Вона закликала до продовження санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України і не визнала результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму. Крім того, у ПАРЄ вважають, що вибори до Держдуми «кидають тінь» на легітимність парламенту РФ.