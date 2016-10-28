Посол розповів про причини неучасті делегації Грузії при голосуванні за резолюцію ПАРЄ щодо України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації дослідження «Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова», представленого Інститутом світової політики.

Дипломат зазначив, що в інформаційному просторі штучно підігрівається тема, що Грузія не голосувала за резолюцію ПАРЄ по Україні. «Чомусь здіймають галас проти грузинської делегації. Ніхто не говорить, що в ПАРЄ 324 депутати (які можуть проголосувати - УНІАН). Там цілі країни не проголосували. Ніхто не називає інші країни, ніхто не називає інших (депутатів)», - заявив Уклеба.

Як розповів посол, у Грузії 8 жовтня пройшли парламентські вибори, але також очікується, що ще в окремих мажоритарних округах пройде другий тур виборів. «У зв'язку з цим, наша делегація не повністю була присутня в Страсбургу на Парламентській асамблеї Ради Європи. З п'яти депутатів були присутні лише два депутати з партії «Мрія». Не був присутній республіканець (Республіканська партія Грузії - УНІАН), не був присутній вільний демократ (партія «Наша Грузія - Вільні демократи»), не було національного руху («Єдиний національний рух»). Були присутні взагалі чотири депутати, але ви знаєте, є дублери, і є основний склад. У голосуванні могли брати участь лише два депутати, не чотири, бо всі вони були з однієї партії», - пояснив посол.

При цьому Уклеба додав, що, коли на рівні комітету розглядалося питання України, Грузія підтримала всі зауваження української делегації і повністю підтримала резолюцію в цілому.

Разом з тим, дипломат пояснив, що грузинська делегація також не брала участі в голосуванні за резолюцію України в ПАРЄ через «погану комунікацію». За його словами, коли в ПАРЄ розглядається важлива резолюція, представники однієї країни повинні підходити до представників іншої і повідомити про час розгляду документа. «Адже там багато резолюцій розглядається, ви не думайте, що тільки українська резолюція, і всі очікують цієї української резолюції. Ви повинні, ми вас просимо, дорогі, щоб ви були присутні, навіть не просимо, а сподіваємося, що ви прийдете і проголосуєте», - сказав Уклеба.

Таким чином, за його словами, представники грузинської делегації не були попереджені про час розгляду резолюції. Разом з тим, посол додав, що під час ухвалення резолюції грузинська делегація зустрічалася з керівником комітету швейцарсько-грузинської дружби. «Знаєте, чому погана комунікація? Бо керівник вашої парламентської делегації товариш Ар'єв після першого туру виборів (у Грузії) назвав партію, яка перемогла, – знаєте, як він назвав? - це партія не Мрії («Грузинська мрія — Демократична Грузія» - УНІАН), а партія «кошмару». Розумієте? Звичайно, коли керівник делегації каже, що це партія «кошмару», як він може підійти до депутатів партії «кошмару» і сказати, знаєте, дорогі друзі, підтримайте нас... Вони підтримали в комітеті, «кошмар» підтримав в комітеті Україну», - пояснив посол.

При цьому він додав, що Грузія зайняла 16-е місце в рейтингу Світового банку Doing Business за легкістю ведення бізнесу. «От коли ви наздоженете Грузію за легкістю ведення бізнесу, от тоді ви можете сказати, що це «кошмар», - заявив Уклеба.

Раніше екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакваралідзе на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що грузинська делегація не підтримала прийняті в ПАРЄ резолюції по Україні. 12 жовтня ПАРЄ ухвалила дві резолюції на підтримку України. Вона закликала до продовження санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України і не визнала результати виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму. Крім того, у ПАРЄ вважають, що вибори до Держдуми «кидають тінь» на легітимність парламенту РФ.