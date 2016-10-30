Президентські вибори в Молдові вважаються такими, що відбулися

Про це оголосили на брифінгу в Центральній виборчій комісії країни, передає ТАСС.

«Явка перевищила необхідний поріг – 33,3% від кількості внесених у списки виборців, тому вибори можуть вважатися такими, що відбулися. На даний момент жодних порушень, які могли б вплинути на результати голосування, зареєстровано не було», – сказав представник ЦВК Молдови.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Молдові проходять президентські вибори, на яких вперше з 1996 року громадяни можуть обирати главу держави шляхом прямого голосування.

Основними претендентами на пост президента Молдови ЗМІ називають кандидата від Партії соціалістів (ПСРМ) Ігоря Додона і лідера партії «Дія і солідарність», екс-міністра освіти Майю Санду.

Передвиборча програма Додона передбачає зближення з Росією.