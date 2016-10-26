Лідер президентської гонки Молдови спробував пояснити свої висловлювання про приналежність Криму

12:46, 26 жовтня 2016
Політика
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Ігор Додон заговорив про "помилки керівництва України" та "боротьбу з етнічними меншинами".

Ігор Додон / wikipedia

Лідер президентської гонки Молдови, голова Партії соціалістів Ігор Додон, у спробі пояснити свої висловлювання про приналежність Криму до Росії заявив, що це "юридично ще не визнано".

"Де-факто він належить Росії. Це знає весь світ. Юридично це все ще не оформлено, дуже багато держав, більшість західного світу це не визнали. Але де-факто, скажемо чесно, Крим належить Росії", - заявив Додон в інтерв'ю "Комерсанту".

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Також назвав свою версію "помилки керівництва України": "Для мене як для політика важливо, щоб з помилок, які зробило керівництво України, ми отримали якийсь досвід і не повторювали їх. Якщо керівництво країни бере курс на боротьбу з етнічними меншинами, то відбувається те, що відбувається. Ми зробимо все можливе, щоб в Молдавії це не повторилося".

На уточнююче питання, чи готовий він у разі перемоги на виборах повторити, що "Крим — це Росія", Додон відповів: "скажу, що де-факто Крим належить Росії. Юридично ще не визнано".

У питанні визнання Криму російським Додон згадав про ризик аналогічної процедури для Придністров'я: "Якщо ми визнаємо Крим, чи не спричинить це визнання кимось Придністров'я? Мене це хвилює. Щоб у нас не сталося те ж саме з Придністров'ям. Давайте так: політик Ігор Додон вважає Крим де-факто російським. Після 31 жовтня поговоримо. Різниця дуже велика в порівнянні з Кримом. Крим Росія визнала. А Придністров'я ніхто не визнавав. Я сподіваюся, що і не визнає".

При цьому в разі перемоги на виборах Ігор Додон назвав Київ у числі перших столиць, які він відвідав би: "Першою буде Москва, другим — Брюссель, третім — Бухарест. Четвертим, може бути, Київ. Теж наші сусіди".

"Частина населення хоче в Європу, інша, більша частина, хоче зближення з Росією. Щоб не відповідати стандартно про те, що я промолдовський, я скажу: так, я маю певні цілі — стратегічне партнерство з Росією. Але я ніколи не буду антиєвропейським і антирумунським. Я буду захищати національні інтереси країни", - стверджує кандидат.

Нагадаємо, раніше лідер президентської гонки Молдови, голова Партії соціалістів Ігор Додон, напередодні виборів, які відбудуться 30 жовтня, заявив, що Крим належить Російській Федерації.

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