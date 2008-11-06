У Ющенка про заяви Коновалюка знають тільки з газет

Секретаріат Президента України розраховує, що голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів незаконних поставок зброї до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК офіційно надасть матеріали про результати роботи комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК прокоментував сьогоднішню заяву В.КОНОВАЛЮКА про наявність документів, які підтверджують участь українських військових фахівців у російсько-грузинському конфлікті.

«Давайте почекаємо. Хай пан КОНОВАЛЮК поділиться офіційно цією інформацією», - сказав А.ГОНЧАРУК.

Водночас заступник глави Секретаріату Президента зазначив, що знайомий із сьогоднішньою заявою В.КОНОВАЛЮКА лише за повідомленнями ЗМІ.

«Так, я чув в його коментарях для засобів масової інформації, що він, перебуваючи в Грузії, виявив якісь докази нашої незаконної участі або нашої якоїсь особливої політики. Хочу ще раз повторити, що всі поставки, які здійснювалися до Грузії, перебували і перебувають у відповідному правовому полі як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні», - наголосив він.

А.ГОНЧАРУК вкотре заявив, що за тими видами зброї, які поставлялися до Грузії, жодних обмежень не існує.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня В.КОНОВАЛЮК заявив, що тимчасова слідча комісія ВР з перевірки фактів поставок Грузії української військової техніки виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в Лозовій Харківській області. За його словами, поставки здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами і нарядами. «Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК. Крім того, він зазначив, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами.

8 жовтня В.КОНОВАЛЮК також заявив, що Україна продовжувала поставляти до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Сьогодні, 6 листопада, В.КОНОВАЛЮК сказав, що прогнозує введення парламентом мораторію на поставку озброєнь до Грузії.

За його словами, під час відвідин членами комісії конфліктного регіону (4 листопада члени ТСК повернулися з Південної Осетії і Росії) українська сторона одержала документи, які підтверджують, що в цьому конфлікті брали участь військові фахівці - громадяни України.

В.КОНОВАЛЮК також повідомив, що під час перевірки, яку проводило Контрольно-ревізійне управління, виявлено серйозні порушення в діяльності компанії «Укрспецекспорт» та інших організацій, що займаються експортом озброєнь.

За словами В.КОНОВАЛЮКА, проект постанови ВР передбачатиме звернення до Кабінету міністрів з проханням усунути з посад керівників підприємств «Укрспецекспорт», «Укроборонсервіс» і «Укрінмаш».

Разом з тим, раніше перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки і оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки Україною зброї до Грузії.