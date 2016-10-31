У Яценюка знайшли причину, котра дозволила йому уникнути заповнення е-декларації

Екс-голова уряду Арсеній Яценюк має подати електронну декларацію до квітня 2017 року. Про це повідомили у прес-службі "Народного фронту".

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"Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, а також міністри уряду Арсенія Яценюка та їхні заступники, звільнені до 1 вересня 2016 року, мають подати електронні декларації до 1 квітня 2017 року. Це відповідає рішенню Національного агентства з питань запобігання корупції "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" від 10 червня 2016 року", - йдеться у повідомленні.

У політсилі кажуть, що посадовці, які припинили обіймати посади до 1 вересня 2016 року, мають подати декларації відповідно до закону "Про запобігання корупції" протягом 60 днів із початку другого етапу подання е-декларацій - тобто до 1 квітня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.

Насьогодні в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 120 тис. 954 документи.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року на Майдані були представлені кандидатури формованого уряду, в якому Яценюку була запропонована посада прем'єр-міністра України. Наступного дня Верховна Рада ухвалила постанову Про призначення Яценюка на посаду прем'єра.

10 квітня Яценюк оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра. "Відсьогодні бачу свої завдання ширше, ніж повноваження керівника уряду", - сказав він.

12 квітня заява Яценюка була зареєстрована в ВР і підтримана профільним комітетом.