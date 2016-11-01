Скандал з літаком "Белавіа": у Білорусі опублікували переговори екіпажу з українським диспетчером
Білоруське ЗМІ опублікувало розшифровку запису переговорів екіпажу літака "Белавіа" з диспетчером київського аеропорту "Жуляни", який вимагав розвернути літак.
За інформацією "СБ. Беларусь сегодня" диспетчер УПР Київ-Радар, що забезпечує політ, повідомив наступне:
Белавіа–840, Київ–Радар.
Пілот: — Слухаю.
Диспетчер: — Белавіа–840, надійшла вказівка: вам треба, необхідно повернутися на аеродром вильоту «Жуляни». ЗА НЕВИКОНАННЯ БУДЕ ПІДНЯТА БОЙОВА АВІАЦІЯ НА ПЕРЕХОПЛЕННЯ.
Пілот: — А що таке сталося?
Диспетчер: — В ефір не можу передати. Після прибуття все дізнаєтеся.
Пілот: — Не зрозумів, це хто передав? Не отримавши відповіді, пілот дублює питання: — Белавіа–840, хто цю інформацію передав?
Диспетчер: — Белавіа–840 — «Украероцентр».
Пілот: — А яка причина?
Диспетчер: — Я отримав вказівку повернути вас на аеродром вильоту.
Пілот: — «Жуляни», так?
Диспетчер: — Так точно, «Жуляни».
Пілот: — Добре. Розвертаємося.
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Далі в розшифровці наводяться розмови екіпажу всередині машини, пілоти висловлюють припущення про причини НП — від небезпечної закладки в багажі й до конфлікту між військовими.
Знову диспетчер: — Белавіа–840, Київ–Радар.
Пілот: — Так.
Диспетчер: — Белавіа–840, каже керівник польотів. Інформація про ваше повернення на аеродром «Жуляни» НАДІЙШЛА ВІД ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИЦТВА. Доповідь більш детальну вам нададуть після посадки.
Пілот: — Зрозуміло. Повертаємося.
Як відомо, 21 жовтня СБУ змусила пасажирський літак компанії "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Жуляни" в Мінськ, повернутися до Києва. При цьому українська сторона нібито пригрозила білоруському літаку винищувачами. СБУ вже спростувала цю інформацію.
Причина дій СБУ – присутність на борту літака громадянина Вірменії Артура Мартиросяна, прихильника "Антимайдану". Підозрюваного зняли з літака і обшукали. Борт вилетів до Мінська після дозаправки, а чоловіка через кілька годин правоохоронці відпустили – він прибув до Мінська іншим авіалайнером.
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