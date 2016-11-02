ВР ратифікувала угоду з Британією щодо співробітництва у сфері оборони

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 236 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Заступник міністра оборони України Олександр Дублян на засіданні парламенту зауважив, що Меморандум підписано 17 березня 2016 року в Києві за ініціативи британської сторони. Меморандумом передбачено, що товари, які переміщуються між територіями його учасників, звільняються від митних зборів та ПДВ, пояснив представник Міноборони.

Крім того, за його словами, цим документом передбачено співробітництво в таких напрямках, як зміцнення довіри та міжнародної безпеки, підготовка особового складу, розвиток військово-технічної співпраці, участь у спільних навчаннях, закупівля військової техніки, озброєння, запчастин та ресурсів, а також підготовка спеціалістів в галузі військової розвідки.