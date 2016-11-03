Парцхаладзе заявив, що йде з посади першого заступника голови Київської ОДА
Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе повідомив про те, що йде з посади.
Про це він написав на сторінці у Facebook.
"Сьогодні мій останній робочий день на посаді першого заступника голови КОДА.", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Парцхаладзе не вказав причини свого рішення, а також де він продовжить працювати.
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"Я вдячний колективу за професійну продуктивну роботу, підтримку і допомогу в реалізації важливих для розвитку області проектів. Нам багато чого вдалося зробити: на Київщині розгортається адміністративна реформа, на принципово новий рівень піднялася якість надання державних послуг, запущена реформа шкільної освіти. Відрадно, що люди дійсно відзначають позитивні зміни", - зазначив Парцхаладзе.
"До цих перетворень пройдено непростий шлях, накопичено величезний досвід, який я готовий застосувати для подальшого реформування країни", - додав чиновник.
Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Олександра Горгану головою Київської облдержадміністрації. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 11 жовтня.
Горган є головою Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.
Нагадаємо, 9 вересня Порошенко звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської облдержадміністрації.