Порошенко зустрінеться з керівництвом ЄС в Брюсселі 20 жовтня

Як повідомила прес-служба президента, заплановані зустрічі Порошенка з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем.

Лідери України та інституцій ЄС обговорять розвиток ситуації на Донбасі та в Криму, стан виконання Мінських домовленостей та перспективи санкційного режиму щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.

Учасники зустрічі також обговорять прогрес у впровадженні реформ та шляхи посилення підтримки з боку ЄС, а також скоординують подальші кроки щодо ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС та запровадження безвізового режиму для громадян України.

Також у порядку денному двосторонні зустрічі президента України з лідерами окремих держав-членів ЄС напередодні саміту Євросоюзу 20–21 жовтня в Брюсселі.

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Крім того, 20 жовтня в Брюсселі Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За результатами зустрічі запланована заява Порошенка та Столтенберга для представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, заплановані на 19 жовтня зустрічі Порошенка з керівництвом ЄС було скасовано через проведення переговорів у «нормандському форматі» 19 жовтня в Берліні.

Порошенко сьогодні, 18 жовтня, перебуваючи з візитом в Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Сторони домовились провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Володимира Путіна в переговорах у «нормандському форматі» у Берліні для того, щоб «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості зарано.