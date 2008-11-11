Депутат розказав шахтареві, як важко Януковичу сидіти 8 годин у ВР

На труднощі депутатської роботи поскаржився шахтареві депутат-регіонал Юрій Мірошниченко в ефірі радіо «ЕРА-ФМ». Під час депутатських розмірковувань про те, як нелегко молодим потрапити у велику політику, прорвався слухач з міста Шахтарська Донецької області. Микола Кузьмич прямо в лоб задав купу незручних для земляка запитань: чому депутати-регіонали в сесійному залі займаються чим завгодно, але тільки не роботою (базікають по телефону, читають газети, ходять по залу, грають в шахи). Але більше всього Миколу Кузьмича з Шахтарська цікавило питання, чому лідер Партії регіонів Янукович не ходить на роботу в сесійний зал.

Сперечатися з шахтарем, політично підкованим українським телебаченням, було марно, – він все це особисто бачив! А тому, подякувавши «прихильникові Партії регіонів» (так визначив політичні смаки шахтаря сам Мірошниченко) за цікаві запитання, депутат почав скаржитися на тяжку депутатську ношу, яка, судячи з усього, ще важча, ніж шахтарська: «Шановний Микола Кузьмич, якби ви спробували вісім годин просидіти в одному кріслі, ви б так не говорили».

Що відповів на це шахтар, на жаль, вже ніхто не почув – його на той час від ефіру відключили.

Обком