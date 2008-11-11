У Литвина пропонують Яценюку довести справу до кінця

Один з керівників фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ закликає Арсенія ЯЦЕНЮКА проголосувати за власне звільнення з посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗАРУБІНСЬКИЙ сказав в інтерв`ю журналістам.

«Коли людина пише заяву про свою відставку, то вона, очевидно, якщо це не піар, сама голосує за це», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, додавши: «Якщо я хочу піти з якоїсь посади, я все роблю, щоб з неї піти».

Депутат зазначив, що виглядало дивно, коли голова ВР не проголосував за включення до порядку денного роботи парламенту питання про його звільнення за власною заявою.

«Я думаю, він перший мав голосувати за це, інакше виникає питання, для чого він подав цю заяву», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, після того як фракція “Наша Україна – Народна самооборона” вийшла з демократичної коаліції і вона припинила своє існування, А.ЯЦЕНЮК 17 вересня подав заяву про відставку з посади голови Верховної Ради України.

Сьогодні ВР відмовилася включити до порядку денного своєї роботи питання про звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. За ухвалення відповідного рішення проголосували 220 народних депутатів із 440, зареєстрованих у залі. Не підтримали дану пропозицію фракції БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона”.

Це питання було поставлене на голосування самим А.ЯЦЕНЮКОМ після того як голова регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що комітет розглянув заяву спікера про звільнення і рекомендує розглянути її депутатам. О.ЄФРЕМОВ нагадав, що заява голови ВР про відставку була написана два місяці тому і комітет розглянув її.