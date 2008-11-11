Верховна Рада викликає Семенюк, щоб звільнити

Верховна Рада України включила до порядку денного своєї роботи питання про звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 230 народних депутатів з 439, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, якщо В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сьогодні прибуде до парламенту, то це питання розглядатиметься саме сьогодні.

За його словами, якщо вона відмовиться це зробити, то ВР розгляне питання про звільнення голови ФДМУ завтра.

Як повідомляв УНІАН, на розгляді питання щодо звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ наполягала фракція БЮТ.