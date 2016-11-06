Колишній охоронець Путіна став заступником голови ФСБ
07:38, 06 листопада 2016Політика
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Колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна Євген Зінічев призначений заступником директора російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).
Євген Зінічев / Скріншот відео
Як йдеться в повідомленні служби від 5 листопада, Зінічев подав у відставку з посади в.о.губернатора Калінінградської області минулого місяця, а призначений заступником ФСБ у жовтні.
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Зінічев був членом команди особистої безпеки Путіна лише кілька років тому. Водночас ФСБ заявляє, що він «у силових структур з червня 1987 року». Тоді нинішня ФСБ мала назву КДБ.
Як повідомляв УНІАН, Зінічев два місяці побув губернатором Калінінградської області.
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