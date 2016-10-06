Охоронець Путіна два місяці побув губернатором Калінінградської області

Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, пише видання «Росбалт».

За словами Пєскова, Путін задовольнив прохання Зиничева і перевів його на іншу роботу.

«Виконуючий обов'язки губернатора Калінінградської області Євген Зиничев звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням по сімейним обставинам перевести його на іншу роботу. Президент задовольнив це прохання», — сказав представник президента.

Пєсков також повідомив, що новим в. о. глави регіону призначений Антон Аліханов.

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«Сьогодні глава держави прийняв Антона Аліханова, який очолює уряд Калінінградської області, і за результатами зустрічі призначив його виконуючим обов'язки губернатора області. Відповідний указ буде підписано найближчим часом», — додав він.

Євген Зиничев раніше очолював управління ФСБ по Калінінградській області. В липні 2016 року Зиничев став в. о. губернатора регіону. Як з'ясували російські ЗМІ після цього призначення, з 2004 по 2010 рр. Зиничев виконував функції охоронця Путіна.

Як раніше повідомляв УНІАН, на виборах губернатора Тульської області зайняв перше місце інший колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна – Олексій Дюмін.