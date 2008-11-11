Лічильна комісія ВР прийняла рішення половиною голосів
17:06, 11 листопада 2008Політика
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В`язівський каже, що достатньо
|Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член Лічильної комісії, депутат від фракції НУ-НС Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.
За його словами, відповідне рішення було ухвалене на засіданні лічильної комісії.
«Ми будемо рекомендувати парламенту затвердити бюлетень для голосування», - сказав він.
Народний депутат зазначив, що на засіданні Лічильної комісії були присутні 10 із 20 членів, однак, за його словами, такої кількості достатньо для ухвалення рішення.
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