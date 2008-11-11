Лічильна комісія ВР прийняла рішення половиною голосів

Лічильна комісія Верховної Ради України рекомендуватиме парламенту затвердити бюлетень для голосування щодо відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член Лічильної комісії, депутат від фракції НУ-НС Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на засіданні лічильної комісії.

«Ми будемо рекомендувати парламенту затвердити бюлетень для голосування», - сказав він.

Народний депутат зазначив, що на засіданні Лічильної комісії були присутні 10 із 20 членів, однак, за його словами, такої кількості достатньо для ухвалення рішення.