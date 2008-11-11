Регіонали побачили у Верховній Раді клоунаду

Фракція Партії регіонів має намір завтра наполягати на усуненні голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА від ведення засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що сьогоднішнє голосування бюлетенями за відставку спікера є незаконним.

За словами О.ЄФРЕМОВА, не може рахункова комісія, в засіданні якої не було кворуму, ухвалювати будь-які рішення.

«Це не голосування, це клоунада», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Відповідаючи на питання журналістів, що має намір надалі робити фракція Партії регіонів, відстоюючи свою позицію, О.ЄФРЕМОВ сказав, що в парламенті вже зареєстровано проект постанови про усунення А.ЯЦЕНЮКА від ведення засідань ВР.

О.ЄФРЕМОВ додав, що Партія регіонів завтра наполягатиме на її розгляді в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів порушила питання про включення до порядку денного проекту постанови про звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР. Це питання вдалося включити до порядку денного з другої спроби. Окрім фракцій Партії регіонів, КПУ і блоку Литвина, за таке рішення голосували депутати фракції НУ-НС.

Також представники фракції Партії регіонів зареєстрували проект постанови про зміну процедури голосування за відставку голови ВР. Зокрема, вони пропонували голосувати не поіменними бюлетенями, а шляхом звичайного голосування за допомогою системи «Рада».