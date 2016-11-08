ООН має зміцнювати співпрацю з регіональними організаціями в питанні миротворчої діяльності - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на міністерському засіданні Ради безпеки ООН "Підтримання міжнародного миру та безпеки: асиметричні загрози та операції з підтримки миру".

«Ми вважаємо, що ООН має нарощувати і зміцнювати своє стратегічне партнерство з регіональними організаціями і працювати рука об руку з ними, обмінюючись унікальним досвідом миротворчої діяльності», - сказав Клімкін.

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Він зазначив, що в цьому контексті Україна бачить потенціал у створенні більш тісної взаємодії між ООН і Організацією з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) для того, щоб сприяти мирним заходам ОБСЄ на місцях, особливо коли місії цієї регіональної організації працюють в умовах відсутності безпеки.

«Україна також вітає ініціативу щодо створення координаційного пункту з миру і безпеки секретаріату ООН у Відні, що сприяло б більш тісній взаємодії між ООН і ОБСЄ для того, щоб покращувати здатність ОБСЄ зміцнювати і підтримувати мир, якщо виникає така необхідність», - сказав Клімкін.

Він запевнив у незмінній прихильності України «флагманській діяльності ООН в майбутньому».

Як повідомляв УНІАН, Клімкін у Нью-Йорку бере участь у міністерському засіданні Ради безпеки ООН "Підтримання міжнародного миру та безпеки: асиметричні загрози та операції з підтримки миру".

Крім того, у нього запланована низка зустрічей в контексті підготовки програми майбутнього головування України в Раді безпеки ООН в лютому 2017 року.