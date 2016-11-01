Клімкін виступає за посилення діючої місії ОБСЄ на Донбасі

Таку думку в інтерв'ю Соні Кошкіній висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає LB.ua.

"По-перше, необхідно збільшити її (місії - ред.) склад. Радикально, у кілька разів. Другий момент - надати можливість представникам місії, з нашої згоди, звичайно, збройного компонента. Оскільки інакше зберігати, охороняти (вилучену у бойовиків - ред.) зброю і здійснювати інспекцію в тому середовищі неможливо. І третє - забезпечити місію фінансово для того, щоб вона ефективно працювала", - зазначив міністр.

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При цьому Клімкін визнав складність реформування місії через те, що право голосу в складі ОБСЄ має і Росія, а без її згоди рішення не може бути прийнято. В тому числі і по введенню поліцейської місії.

"Крім того, посилити процес може і хтось інший з партнерів. Що ми можемо зробити - максимально обмежити роль Росії. Я послідовно виступаю за те, щоб представники Росії у поліцейській місії участі не приймали", - зазначив голова МЗС. Домогтися цього, на його думку, можна лише політичним тиском.

При цьому він відкинув той аргумент, що зі зміною головуючої країни - з Німеччини на Австрію - увага в ОБСЄ до проблеми України зменшиться.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступає проти участі представників Росії у поліцейській місії ОБСЄ на Донбасі. "Те, що ми можемо зробити, це максимально обмежити роль Росії. Я послідовно виступаю за те, щоб представники Росії у поліцейській місії участі не приймали", - сказав Клімкін.