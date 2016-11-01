Лещенко втік від запитань про критику його коханою нардепів, яких вона назвала "дебілами"

13:22, 01 листопада 2016
Суспільство
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Народний депутат Сергій Лещенко не захотів коментувати критику його коханої Анастасії Топольської на адресу законопроекту, за який у тому числі голосував й сам нардеп. 

Лещенко не захотів коментувати висловлювання Топольської / facebook.com/nastia.dj.ua

Від запитання Лещенко просто втік, передає ТСН.

"Там достатньо прочитати на Facebook – вже все там сказано", - сказав Лещенко і повернувся до журналістів спиною.

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Раніше відома українська діджейка та кохана жінка нардепа Сергія Лещенка Анастасія Топольська назвала "дебілами" депутатів Верховної Ради, які голосували за закон про українські квоти на музику в радіоефірі. 

Згодом Топольська вибачилася за свою реакцію та іронічно назвала себе "тупою куркою".

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