Лещенко втік від запитань про критику його коханою нардепів, яких вона назвала "дебілами"

Від запитання Лещенко просто втік, передає ТСН.

"Там достатньо прочитати на Facebook – вже все там сказано", - сказав Лещенко і повернувся до журналістів спиною.

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Раніше відома українська діджейка та кохана жінка нардепа Сергія Лещенка Анастасія Топольська назвала "дебілами" депутатів Верховної Ради, які голосували за закон про українські квоти на музику в радіоефірі.

Згодом Топольська вибачилася за свою реакцію та іронічно назвала себе "тупою куркою".