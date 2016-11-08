ЗМІ: В ЄС цього тижня обговорять пропозиції Нідерландів щодо асоціації з Україною

Про це написав брюссельський кореспондент радіо "Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

"Перші неформальні переговори між дипломатами щодо шести пропозицій Нідерландів за ратифікацію угоди про асоціацію ЄС і України повинні розпочатися цього тижня в Брюсселі", - написав Йозвяк.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%.

Явка склала 32,28%. Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 22 вересня прем'єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися в силі та без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України. У той же час 28 жовтня Рютте заявив, що намагається переконати опозицію, голосів якої не вистачає для ратифікації Угоди в Сенаті, щоб вона підтримала ратифікацію документа, до 1 листопада. Разом з тим, 31 жовтня, уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, в якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.

Зазначається, що уряд Нідерландів планує до 15-16 грудня продовжити переговори з Україною, ЄС і нідерландськими опозиційними партіями для досягнення компромісу, який дозволить ратифікувати Угоду про асоціацію і, одночасно, врахувати результати референдуму в країні.