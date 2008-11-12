Роботу системи «Рада» відновили: її тестують
12:00, 12 листопада 2008Політика
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Депутати блокують трибуну і президію
Робота системи для голосування “Рада” відновлена.
Як передає кореспондент УНІАН, працівники, що обслуговують роботу електронної системи “Рада” наразі проводять тестові дослідження, зокрема на табло в сесійній залі з’явилась картинка, яка виникає під час реєстрації депутатів та при проведення голосування.
Наразі президію ВР продовжують блокувати депутати від ПР, а трибуну - від БЮТ.
Крім того, ряд депутатів продовжують перебувати біля приміщення, де розташована апаратна електронної системи “Рада”.
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