Роботу системи «Рада» відновили: її тестують

Робота системи для голосування “Рада” відновлена.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники, що обслуговують роботу електронної системи “Рада” наразі проводять тестові дослідження, зокрема на табло в сесійній залі з’явилась картинка, яка виникає під час реєстрації депутатів та при проведення голосування.

Наразі президію ВР продовжують блокувати депутати від ПР, а трибуну - від БЮТ.

Крім того, ряд депутатів продовжують перебувати біля приміщення, де розташована апаратна електронної системи “Рада”.